29 августа 2024, 05:07

Хабаровчанка заблудилась в лесу и провела ночь под кустом

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В Хабаровском крае пенсионерка ушла за грибами и заблудилась в лесу. Спасатели нашли ее живой на следующий день, сообщило МЧС России.

Женщине 74 года. Она ушла по грибы в лес около села Восход, но из-за густой травы быстро устала и заночевала под кустом.

Спасатели и кинологи с собаками обследовали 20 километров леса и нашли женщину спустя почти сутки. Она не пострадала, медпомощь не потребовалась.

Ранее в Новомосковском административном округе столицы вечером 28 августа потерялась компания из шести человек, в том числе двух детей. Семья с друзьями сошли с дороги в Валуевский лесопарк и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Спасатели отыскали их за считанные часы. Никто из заблудившихся не пострадал.

Спасатели Пенсионеры МЧС РФ Грибы
28 августа 2024, 22:06
Клубы пара в трех местах. Труба с кипятком протекла в Бибирево
РИА «Новости»
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Вечером в Бибирево на северо-востоке Москвы очевидцы приняли пар за дым от пожара и вызвали спасателей. Произошла утечка в трубе рядом с газопроводом. К месту ЧП выдвинулись аварийные службы, сообщил источник 360.ru.

Коммунальная авария произошла возле дома по улице Плещеева, 30. Очевидцы предположили, что загорелся мусор, но спасатели нашли настоящую причину «задымления» - из трубы с кипятком в трех местах шел пар.

Кипяток разлился, уровень воды стремительно поднимался. На месте работала лишь одна аварийная бригада «Мосводоканала». Из-за того, что авария произошла рядом с газовой трубой, пожарные вызвали специалистов «Мосгаза».

Примерно в это же время в Новой Москве спасатели организовали поиск шести человек в Валуевском лесопарке. Супруги с двумя детьми и друзьями заблудились во время прогулки.

Спасатели ЖКХ Газ Коммунальные аварии Москва
28 августа 2024, 14:25
Готовившие нападение в Ингушетии оказались сторонниками ИГ
РИА «Новости»
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Задержанные в Ингушетии за подготовку диверсий против правоохранителей и нападения на церковь в Сунже являются последователями запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Они являются сторонниками ИГИЛ*», - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что правоохранительные органы предотвратили террористический акт в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже Ингушетии, а также несколько диверсий, которые готовили сторонники одной из запрещенных в России террористических организаций. Шестерых подозреваемых арестовали, против них возбудили уголовное дело.

У фигурантов при обыске обнаружили холодное и огнестрельное оружие , самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, а также инструкцию по сборке зажигательных устройств.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Ингушетия Терроризм ФСБ
27 августа 2024, 22:35
«Били ногами по голове». Мать избитого подростками школьника рассказала о нападении
Freepik
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На протяжении июля группа подростков устраивала акты вандализма на детской площадке в Одинцово. В итоге несовершеннолетние, видимо, чувствуя свою безнаказанность, без повода избили сверстника, сообщила в разговоре с 360.ru мать пострадавшего.

«Сейчас мой сын находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма», - рассказала она.

По словам жительницы Одинцово, мальчик гулял с подругой на детской площадке, рядом находилась компания детей другой национальности.

«В какой-то момент в сына прилетел мяч. Когда играющие пришли за мячиком, они стали выражаться на своем языке, мой ребенок спросил, что это было такое. Подросткам это не понравилось, и они напали на него. Ребенку прилетело по голове, он упал и потерял сознание. В этот момент его продолжили бить ногами по голове. Потом они разбежались, девочка помогла подняться моему сыну и они стали уходить с площадки», - сообщила женщина.

В этот момент обидчики их догнали и снова напали, ударив мальчика кулаком по затылку. В потасовку вмешался мужчина, тогда они стали угрожать, а потом разбежались. Девочка вызвала скорую помощь.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. По ее словам, один из нападавших оказался знакомым, поэтому получилось быстро найти его родителей и сообщить им о произошедшем.

Также собеседница 360.ru считает, что подростки буквально уже замучили весь район. Чувствуя свою безнаказанность, они устраивают дебоши и драки.

Несовершеннолетние также приходили на детскую площадку в микрорайоне Новая Трехгорга. Несмотря на позднее время, они громко матерились, ломали горку и били электросамокаты.

Женщина надеется, что на юных дебоширов найдется управа и дети смогут спокойно гулять на улице.

Ранее в Казани 16-летний уроженец Таджикистана напал на подростка на улице. Мальчика доставили в больницу с травмами.

Одинцово Драки Дети Полиция Вандализм
27 августа 2024, 19:26
Бассейн в Егорьевске закрыли после отравления детей парами хлора
РИА «Новости»
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В подмосковном комплексе «Бережки холл» приостановлена работа бассейна, где в выходные четверо детей отравились парами хлора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Московской области.

В ведомстве заявили, что взяли пробы воды и воздуха в помещении и нашли большое количество нарушений гигиенических нормативов. В бассейне оказалось слишком много хлоридов, а в воздухе нарушены нормы по содержанию озона.

«В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», - в пресс-службе.

Посетители комплекса «Бережки холл» почувствовали себя плохо 24 августа во время отдыха в бассейне. У четверых детей и двух взрослых врачи диагностировали токсическое отравление.

В Минздраве сообщили, что пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Отдых Уголовное дело Дети Роспотребнадзор Егорьевск

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