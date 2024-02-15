Густой черный дым заметили в «Известия Холл» в центре Москвы

Вызов в экстренные службы поступил в 05:23. Заявитель сообщил, что от крыши ресторана в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади пошел густой черный дым. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту предполагаемого возгорания.

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция начала проверку из-за ролика в соцсетях. Подросток спрыгнул с пятого этажа в сугроб ради популярности в соцсетях. Он не получил видимых травм и встал на ноги. Школьника решили поставить на профилактический учет и провести воспитательную беседу.