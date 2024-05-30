ГУМВД Воронежа задержало мужчину, заставившего сына бить по лицу детей

Организаторы Единого госэкзамена в школе № 62 в Воронеже действовали по регламенту. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

«Инструкция предусматривает прохождение, предупреждение о запрещенных предметах, которые необходимо выложить, и возврат в случае, если выпускник передал сопровождающему предметы, вызывающие срабатывание рамки металлоискателя, на еще один круг. Так и действовали наши организаторы», - отметили в ведомстве.

При этом организаторам направили рекомендации по более деликатному отношению к эмоциям выпускников при прохождении металлодетектора. Это сделали согласно требованию о создании доброжелательной и спокойной обстановки.

«Необходимо больше комментариев, разъяснений, содействия. Предполагаем, что именно непонимание, как происходит целиком процедура, что и в случае срабатывания детектора выпускники попадут в пункт проведения экзамена, и вызвало ту негативную эмоцию, которая переросла в действия, зафиксированные камерой видеонаблюдения», - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что выпускники имеют право подать апелляцию о нарушении порядка государственной итоговой аттестации прямо на пункте проведения экзамена.

«С таким заявлением на пункте никто из выпускников в этот день не обращался», - заключили в департаменте.

Ранее выпускники воронежской школы пожаловались, что их заставили раздеться для прохождения металлодетектора. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.