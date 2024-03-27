«Гулял без куртки». Пропавшего ребенка нашли в Челябинске

По информации МВД, ребенок просто гулял по городу. Противоправных действий в его отношении не совершали.

Мальчик ушел из дома в Ленинском районе города накануне вечером. На нем не было куртки - только свитер, шапка, штаны и ботинки. Ранее ребенок уже уходил из дома, но родителям всегда удавалось найти его самостоятельно.

В феврале в Челябинске нашли ушедшую из дома 13-летнюю школьницу. Девочка поссорилась с подругой, после чего ушла в неизвестном направлении. Мать не могла связаться с дочерью. На следующий день ее обнаружили в доме ее отца.