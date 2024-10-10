Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества

На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.

Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.

Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.