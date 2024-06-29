29 июня 2024, 05:10

Губернатор Воробьев заявил, что концертного зала на месте «Крокуса» не будет

РИА «Новости»
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Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не планируют восстанавливать. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с РИА «Новости».

«Концертного зала там больше не будет», - объяснил он.

Так Воробьев прокомментировал планы правительства Московской области по восстановлению здания. До этого губернатор сказал, что на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер.

Теракт в ТЦ в Красногорске произошел 22 марта. Террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям. Также злоумышленники кидались коктейлями Молотова и подожгли здание. Погибло 145 человек. Торговый центр полностью сгорел.

Как отметил глава государства Владимир Путин, это был не просто тщательно спланированный теракт, а организованное массовое убийство. По его словам, все причастные к случившемуся будут справедливо наказаны.

Терроризм Андрей Воробьев Москва Теракт в «Крокусе»
29 июня 2024, 01:45
В Турции начали операцию по спасению севшего на мель сухогруза из России
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Сухогруз, следовавший из России в Тунис, сел на мель у юго-западного берега Стамбула в Мраморном море. Об этом сообщил телеканал Haber.

По данным генерального управления береговой охраны Турции, судно Lady Ayana потерпело аварию в районе Ешилкей. Оно перевозило пшеницу.

«Катер KEGM-3 и буксир Rescue-10 были немедленно направлены на место происшествия», - заявили представители погранслужбы.

Ранее в порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз Flying Fish, который следовал под флагом Панамы. На его борту находилось более двух тысяч контейнеров из Египта. При этом разлив нефтепродуктов не зафиксировали.

Турция Корабли Россия
29 июня 2024, 00:50
Брянский выпускник решил искупаться после вечеринки с одноклассниками и утонул
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Выпускник утонул после вечеринки с одноклассниками в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Семнадцатилетний юноша решил искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Из реки молодой человек так и не вышел. Спасатели начали искать парня и вскоре обнаружили его тело на глубине четырех метров в 10 метрах от берега.

«Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания. Погибший юноша не умел плавать», - отметили в министерстве.

Ранее двое подростков утонули в реке Илек под Оренбургом. До этого в речке Тимерсянке в Ульяновской области водолазы вытащили труп семилетнего ребенка. Девочка играла на берегу без присмотра.

Выпускные Дети МЧС РФ
29 июня 2024, 00:25
Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе
РИА «Новости»
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Крупный пожар разгорелся в общежитии на Керамической улице в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

К зданию прибыло несколько пожарных машин.

Пожары
29 июня 2024, 00:16
Гостиницу в Подмосковье проверят после отравления детей
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В Московской области начали эпидемиологическое разбирательство по случаю выявления острых кишечных инфекций у детей, которые отдыхали в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«После поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей <…> незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование», - написали в публикации ведомства.

По данным Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы воды, пищи и сырья для исследования, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Также ведомство приостановило деятельность пищеблока. Детей отправили под наблюдение врачей, состояние пациентов расценили как удовлетворительное. Ситуацию контролирует управление подмосковного Роспотребнадзора.

Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Это произошло после массового заболевания ботулизмом в России.

Дети Роспотребнадзор Россия

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