Губернатор Севастополя назвал виновных в обрушении подпорной стены

Развожаев сообщил, что специальные службы начали работу по укреплению фрагмента подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского, а чиновники провели «разбор полетов» для выяснения виновных.

По словам губернатора, разрушение участка стены произошло из-за замуровки ливневых дренажных труб. Предположительно, это было сделано при ремонте стены в 2018–2019 годах. Из-за этого вода с верхнего уровня впитывалась в бутовую кладку, что со временем привело к ее разрушению. Тогда же вырубили деревья, которые забирали часть влаги и стабилизировали грунт.

«С этим контрактом, его кураторами и исполнителями сейчас будут разбираться правоохранители», - пообещал Развожаев.

Летом этого года стена дала крен и городские власти начали аварийные работы. Глава города сообщил, что его заместитель Евгений Горлов, который вел проект по реконструкции стены, плохо оценил ситуацию и недостаточно проконтролировал ведение работ. Подрядчика отстранят от противоаварийных работ, заявил Развожаев.

Утром в субботу, 25 ноября, фрагмент подпорной стены в Севастополе обрушился на дорогу по улице Адмирала Октябрьского. В результате никто не пострадал.