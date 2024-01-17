17 января 2024, 13:30

Губернатор Ростовской области рассказал подробности пожара в Шахтах

Телеканал «360»
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Перед пожаром на Шахтинском полиэфирном заводе прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В 11:10 на территории ООО „Шахтинский полиэфирный завод“ был зафиксирован хлопок», -написал он.

После взрыва вспыхнул огонь на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор прибыл на территории предприятия. Сначала речь шла о двух пострадавших. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В причинах ЧП предстоит разобраться специалистами. Информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Как уточнил Голубев со ссылкой на военных, система противовоздушной обороны в это время не работала.

Пожар уже ликвидировали. Площадь возгорания составила 360 «квадратов», уточнили в МЧС России. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

О взрыве на заводе сообщал источник «360». Находящиеся поблизости жилые дома остались целыми. По данным Telegram-канала Baza, всего пострадали девять человек. Трое получили ожоги, одного контузило. Остальные пострадавшие получили переломы и раны.

Шахты Пожары Взрывы Заводы
17 января 2024, 13:44
Пассажир легковушки открыл стрельбу по прохожему в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге пассажир легкового автомобиля Lada, припаркованного рядом с остановкой общественного транспорта, открыл стрельбу по пешеходу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, стрельба произошла в Колпино. Молодой человек несколько раз выстрелил в прохожего, но не попал. Пуля лишь продырявила одежду человека.

После нападения пострадавший сразу обратился в полицию. Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать нарушителя. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

На Петрозаводском шоссе в Петербурге мужчина выстрелил в местную жительницу , которая собиралась кормить бездомных животных. В Кирове женщина повредила камеру в лифте, выпустив по ней очередь из автомата.

Санкт-Петербург Стрельба
17 января 2024, 13:42
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
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Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на камеры видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

Взрыв сопроводил всполох пламени. От удара в разные стороны разлетелись обломки строения. В небо поднялся столб дыма, после чего на предприятии начался огромный пожар.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева , взрыв раздался в 11:10 по местному времени.

Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты. Сначала глава региона сообщал о двух пострадавших при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. Затем появилась информация о девяти раненых. Одному оказали медицинскую помощь на месте. Еще троих госпитализировали с ожогами, а пятерых - с разными травмами. Голубев уточнил, что в Шахты выехали представители Минздрава региона.

Появившуюся в Сети информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Глава Ростовской области уточнил, что средства противовоздушной обороны в это время не работали.

Пожар на площади в 360 квадратных метров ликвидировали. В тушении огня участвовали 58 представителей МЧС России и 17 единиц техники.

Шахты Пожары Взрывы Заводы
17 января 2024, 13:25
Суд отменил отказ в аресте блогера, оскорбившего русских девушек
Соцсети
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Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда удовлетворила апелляцию по делу 23-летнего блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. В результате отменили решение об отказе арестовывать фигуранта по делу об оскорблении россиянок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Материалы передадут на новое рассмотрение. Таким образом, решение Симоновского районного суда об освобождении отменили.

Блогера задержали 7 января из-за ролика, который молодой человек опубликовал 9 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Спустя несколько дней прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера. Молодому человеку и до этого предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды.

Уголовное дело Суд Блогеры Москва
17 января 2024, 13:22
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти
РИА «Новости»
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Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек. Данные опубликовал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», - написал глава региона.

По информации Голубева, одному человеку оказали медицинскую помощь на месте ЧП, у трех человек выявили ожоги, у пяти диагностировали травмы разной степени тяжести.

«В Шахты выехали представители Минздрава региона», - добавил губернатор.

Пожар на заводе, по его словам, смогли локализовать на 360 квадратных метрах, а в 12:49 возгорание полностью ликвидировали.

Информация о взрыве и пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода поступила 17 января в 11:30. Изначально Голубев сообщал о двух пострадавших.

На место происшествия направили семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой помощи.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

Информация о БПЛА не подтверждается», - подчеркнул глава области.

Пожары

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