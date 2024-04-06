Губернатор Паслер назвал ситуацию в старой части Орска сложной

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время очередного заседания КЧС в Орске назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Он уточнил в Telegram-канале , что все службы заняты работой по своим направлениям.

Губернатор отметил, что власти создадут пункты длительного пребывания, так как из-за последствий ЧП люди в ближайшее время не вернутся в свои дома. Он пообещал обеспечить пострадавших всем необходимым.

Глава региона пояснил, что приоритетным направлением в работе для властей сейчас является жизнь и здоровье орчан. Эвакуация стала вынужденной мерой. Временные пункты размещения оснастили всем необходимым для условий проживания.

По словам Паслера, специалисты оценили проект дамбы, сделав вывод, что она рассчитана на меньшую нагрузку.

«Паводок, скорее, - исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче. А масштабы нанесенного стихией вреда существенны», - отметил он.

Губернатор также объявил об увеличении вдвое всех выплат пострадавшим. Единовременная компенсация составит 20 тысяч рублей на человека, при утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей подтопленных домов уехать из зоны ЧП. Он предупредил, что полиции придется эвакуировать отказавшихся граждан принудительно.