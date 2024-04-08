Губернатор Оренбургской области рассказал о выплате компенсации из-за паводка

«На сегодняшний день выплату по области, не только по Орску, получили, по-моему, 649 или 659 граждан», - сказал он.

По словам главы региона, на этой неделе планируется выплатить еще 16 тысячам жителям. Для тех, кто полностью потеряет жилье, на компенсации выделят в общей сложности 21 миллиард рублей, работа в этом направлении продолжится, добавил Паслер.

Губернатор поблагодарил жителей Оренбургской области за неравнодушие и взаимопомощь в тяжелой ситуации.

Оренбургские власти ранее начали принимать заявления от местных жителей, пострадавших из-за стихии, на получение финансовой помощи. Уже поступило 10 520 заявлений. Только в Орске затопило 6987 домов.