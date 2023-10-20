Губернатор объяснил громкие звуки в центре Севастополя

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«Громкие звуки в центре города - это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО», - отметил он.

Глава города добавил, что военные будут проводить учения в течение всего дня. Развожаев также указал на спокойную обстановку в Севастополе.

Ранее губернатор предупреждал, что Черноморский флот проведет испытания реактивных бомбометов. Учения прошли 17 октября, корабли в районе Северного и Южного молов применили морские орудия.

Российские военные в этот же день отработали в Севастопольской бухте задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров. Черноморский флот привлек к плановым маневрам корабль «Павел Державин», противодиверсионные катера и другие суда.