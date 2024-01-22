Губернатор Кирова поблагодарил волонтеров, которые искали выброшенного из поезда кота

Читайте нас в:

Соколов отметил, что кировчане-волонтеры проявили сострадание и пришли на помощь в трудную минуту.

«Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность», - рассказал губернатор.

Он добавил, что жители Кирова всегда готовы оказать поддержку другим в трудной ситуации.

Ранее проводница поезда «Екатеринбург - Санкт-Петербург» высадила кота Твикса из поезда, несмотря на наличие специального билета. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить сотрудницу РЖД за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что выброшенный из поезда питомец умер из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.