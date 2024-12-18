Губернатор Чибис прервал командировку в Москве из-за аварии с поездами

По словам Чибиса, к вылету подготовили вертолет территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших. Также на место аварии направили автобусы, чтобы доставить пассажиров пострадавшего состава в пункты временного размещения Глава региона отметил, что сейчас раненых эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ.

По данным МЧС, 14 человек пострадали при столкновении двух поездов в Мурманской области. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Вечером в среду, 18 декабря, произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург. Авария произошла в Кандалакшском районе Мурманской области.