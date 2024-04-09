09 апреля 2024, 03:34

Грызунов обвинили в прорыве насыпной дамбы в Орске

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Грызуны могли «проточить» дамбу, что привело прорву воды в Орске. Об этом заявил директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства дамбы на реке Урал, Сергей Комаров, сообщил Первый канал.

Комаров отметил, что внимательно изучил видеосъемки прорыва дамбы и сделал вывод, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А для того, чтобы дамба не выдержала напора воды, хватило даже двух-трех сантиметровой «дырочки». Также генподрядчик не исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

Наводнение обрушилось на Оренбургскую область в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Водой затопило более шести тысяч домов в старой части города.

Власти региона призвали к эвакуации жителей домов, попадающих в зону подтопления. Как сообщил глава Орска Василий Козупица, всем членам семей, пострадавшим от паводка, выплатят по 100 тысяч рублей.

Урал Наводнения Паводки
09 апреля 2024, 04:04
Два ребенка спаслись при смертельном пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Два ребенка выжили при смертельном пожаре в частном доме в Воскресенске в Московской области. Несовершеннолетних спасли соседи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», - уточнили в ведомстве.

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров произошел в частном доме в Воскресенске. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 25 человек и восемь единиц техники.

На месте пожара они обнаружили тела четырех человек - одного взрослого и трех детей. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка.

Всего в доме проживали восемь человек, шестеро из них - дети. Судьба еще одного взрослого пока неизвестна.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Врачи Воскресенск
09 апреля 2024, 03:24
Четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС потушили пожар в Воскресенске Московской области. Жертвами возгорания стали пять человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС потушили пожар в Воскресенске Московской области. Жертвами возгорания стали пять человек, четверо из которых - дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, пожар площадью 150 квадратных метров охватил частный дом в Воскресенске.

«На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка», - сообщили в МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка. Всего в доме проживали восемь человек, шесть из них - дети.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении принимают участие 25 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее один человек погиб и двое пострадали при пожаре из-за взрыва газа в Татарстане. Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном жилом доме в городе Нурлат. В результате возник пожар на площади 80 квадратных метров, а наружные стены здания обрушились. Жителей дома эвакуировали. По предварительной информации, взрыв произошел во время установки натяжных потолков.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Воскресенск
09 апреля 2024, 02:26
Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат по 100 тысяч рублей
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По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске. Это первоочередная поддержка, чтобы помочь оправиться от беды, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

Он отметил, что получил поручение от губернатора Дениса Паслера увеличить региональные выплаты в два раза.

«По 100 тысяч рублей получат все члены семьи. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», - уточнил Козупица.

С 8 апреля волна паводка прошла по Уралу через Орск и к 17 апреля приблизится к Оренбургу. МЧС предупредило о риске подтопления Тюмени и населенных пунктах Курганской области. Жителей ряда российских регионов призвали вовремя эвакуироваться.

Наиболее острая ситуация с паводками наблюдается в Орске, где затопило 6987 домов. Ранее в городе частные дома ушли под воду по самую крышу.

Паводки
09 апреля 2024, 02:05
Власти Севастополя объяснили громкие звуки над городом
РИА «Новости»
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Громкие звуки, которые услышали жители Севастополя, оказались результатом работы системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки которые были слышно в городе - это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», - уточнил он.

Развожаев призвал жителей не паниковать и доверять только официальной информации. По его словам, сейчас в городе все спокойно.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что севастопольцы услышали звуки, похожие на взрывы , со стороны Невского района и акватории. По предварительной информации, в городе сработали средства ПВО.

Несколько дней назад в городе отменили воздушную тревогу. Власти также объяснили появление дыма в районе Севастопольской бухты применением военными табельных средств маскировки.

Черное море Взрывы Севастополь

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