Грызунов обвинили в прорыве насыпной дамбы в Орске

Комаров отметил, что внимательно изучил видеосъемки прорыва дамбы и сделал вывод, что грызуны могли проделать в сооружении отверстие. А для того, чтобы дамба не выдержала напора воды, хватило даже двух-трех сантиметровой «дырочки». Также генподрядчик не исключил возможность ошибок при проектировании сооружения.

Наводнение обрушилось на Оренбургскую область в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Водой затопило более шести тысяч домов в старой части города.

Власти региона призвали к эвакуации жителей домов, попадающих в зону подтопления. Как сообщил глава Орска Василий Козупица, всем членам семей, пострадавшим от паводка, выплатят по 100 тысяч рублей.