14 ноября 2024, 01:54

Грузовые ж/д перевозки остановили между Крымом и Запорожьем из-за обвала моста

РИА «Новости»
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Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области объявило о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Поезда поставили на стоп из-за обрушение автомобильного моста в Джанкойском районе, сообщил ТАСС.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», - уточнили в запорожском Минтрасе.

Там добавили, что рисков долгосрочной остановки железнодорожного движения нет. Пассажирам рассказали, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не ходят через Донбасс.

Переправа между селами Изумрудное и Маслово рухнула вечером 13 ноября. Пострадали два человека, никто не погиб.

Крым Поезда Обрушение моста в Джанкое
13 ноября 2024, 22:11
Восемь домов в ЖК Green Park в Москве остались без электричества и тепла
Freepik
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Восемь корпусов в московском жилом комплексе Green Park оказались обесточены более чем на четыре часа. Об этом сообщил SHOT.

Жильцы сообщили изданию, что никто из рабочих не сообщил даже примерное время возвращения электроэнергии. В некоторых квартирах остыли батареи. Для восстановления отопления во дворах запустили резервные генераторы.

Представители управляющей компании «ПИК» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария на внешних сетях.

«Но специалисты ресурсоснабжающей организации уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановят работу сетей, мы сразу вам сообщим», - заявили в УК.

Ранее в Звенигороде резко отключилось электричество на улице и в квартирах. По данным источника 360.ru, это произошло из-за аварии на подстанции.

Крым Поезда Обрушение моста в Джанкое
13 ноября 2024, 22:10
«Все живы». Во время крушения моста в Крыму никто не погиб
Телеканал «360»
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Никто из находившихся на обрушившемся мосту в Крыму не погиб, сообщил источник 360.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.

Переправа рухнула вечером 13 ноября. В этот момент на ней находились легковой автомобиль и грузовик. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

«Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в пресс-службе министерства.

Мост упал между селами Изумрудное и Маслово.

Крым
13 ноября 2024, 22:03
Два человека пострадали при обрушении моста в Крыму
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Мост обрушился на дороге Джанкой в Крыму. Об этом заявила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в Telegram-канале.

По ее словам, на место ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Они устраняют последствия случившегося и устанавливают причины.

«Для вашего удобства разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволят добраться до нужных пунктов назначения», - заявила Федоренко.

Как сообщило МЧС России , в момент ЧП на мосту находились две машины - грузовая и легковая. В итоге пострадали два человека, спасатели их деблокировали. Также появилось видео с места событий, на нем видно последствия происшествия и работу спасательной группы.

Ранее СК возбудил два уголовных дела после обрушения двух мостов в Приморье. Обе переправы находились в аварийном состоянии.

Крым Дороги
13 ноября 2024, 20:31
Москвичка играла на гуслях и застряла в них. Пришлось вызывать спасателей
РИА «Новости»
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Девушка играла на гуслях на улице Академика Павлова в Москве, и мизинец застрял. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадавшая не смогла самостоятельно вызволить палец из музыкальной ловушки, понадобилась помощь спасателей. Мизинец девушки освободили с помощью слесарного инструмента.

Подробностей о состоянии пострадавшей пока нет.

Прошлым летом подмосковные спасатели освободили застрявший в игрушке палец четырехлетнего мальчика. Ребенок засунул палец в отсек для пулек пистолета и нажал на курок.

Спасатели Музыка Москва

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