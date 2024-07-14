Грузовые вагоны сошли с рельсов в Воронежской области

По ее информации, опрокинулись девять вагонов с зерном. Несмотря на ЧП, в движении поездов не возникло задержек.

Прокуратура начала выяснять причины и обстоятельства аварии.

В июне похожая ситуация произошла на Урале - в Орском районе перевернулись три грузовых вагона. Состав сошел с рельсов на станции Западная в Новотроицке. Поезд перевозил цемент, вагоны опрокинулись во время маневровых работ на путях необщего пользования.

Ранее движение поездов перекрывали в Амурской области. На перегоне Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 29 вагонов с углем.