Грузовой поезд загорелся в тоннеле в Бурятии

Пожар начался ночью 29 ноября. Для ликвидации последствий возгорания задействовали восстановительные и пожарные поезда.

«Пострадавших нет», - сообщили в прокуратуре, По факту случившегося ведомство организовало проверку. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

По данным Telegram-канала Baza , грузовой поезд двигался по объездному пути, когда сдетонировали цистерны с дизельным топливом и загорелись шесть вагонов. Четыре из них до сих пор не потушили. Причины взрыва не уточнялись.

В Московской области ранее задержали трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове. Группы действовала больше года и получала оплату от украинцев.

Грузовой поезд загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.