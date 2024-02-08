Грузовой поезд загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае

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«В Куединском районе накопился газ рядом проезжающий поезд дал искру и все загорелось. <…> Там горит лес, дома и за железной дорогой», - сообщил собеседник издания.

Известно, что загорелись три цистерны в железнодорожном составе, огонь перекинулся на жилой дом.

Очевидец сообщил, что есть пострадавшие, их доставили в медучреждение. Их жизни ничто не угрожает.

Telegram-канал Mash сообщил, что с ожогами госпитализировали одну женщину и подростка, который надышался дымом.