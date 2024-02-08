08 февраля 2024, 21:23

Грузовой поезд загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае

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В Пермском крае загорелся грузовой железнодорожный состав. Пожар спровоцировал взрыв газа, который скопился в районе поселка Куеда, сообщил «360» очевидец.

«В Куединском районе накопился газ рядом проезжающий поезд дал искру и все загорелось. <…> Там горит лес, дома и за железной дорогой», - сообщил собеседник издания.

Известно, что загорелись три цистерны в железнодорожном составе, огонь перекинулся на жилой дом.

Очевидец сообщил, что есть пострадавшие, их доставили в медучреждение. Их жизни ничто не угрожает.

Telegram-канал Mash сообщил, что с ожогами госпитализировали одну женщину и подростка, который надышался дымом.

Пермский край Пожары Газ Взрывы Поезда
08 февраля 2024, 21:45
Пять человек пострадали из-за взрыва газопровода в Пермском крае
Unsplash
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В результате взрыва газопровода в Пермском крае пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

После ЧП в Куеде загорелись несколько домов. На место случившегося прибыли экстренные службы.

«Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», - написал Махонин.

Он поручил Министерству территориальной безопасности отправиться на место случившегося и оперативно доложить о ситуации. Губернатор пообещал информировать население по мере выяснения обстоятельств.

Очевидец сообщил «360», что в результате взрыва в Куеде загорелся грузовой железнодорожный состав. Пожар также вспыхнул в лесу. По данным свидетелей случившегося, загорелись три цистерны в железнодорожном составе, пламя перекинулось на жилой дом.

Пермский край Пожары Взрывы
08 февраля 2024, 19:29
«Чудовищное преступление». Подросток в Королеве получил серьезные травмы после избиения
РИА «Новости»
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Подросток в Королеве, которого избила толпа сверстников, получил серьезные травмы. Об этом «360» рассказал отец пострадавшего.

Сейчас школьник проходит лечение, чувствует он себя неважно, отметил родственник.

«Не сказать, что прямо бегает, но врачи делают свое дело. Лечится, колят уколы. <…> Сотрясение головного мозга, гематомы, плохо слышит», - сообщил мужчина.

По его словам, на подростка напала группа неизвестных лиц. Среди них школьник знал только двух человек.

«Вот эти двое собрали какую-то компанию непонятно для чего и совершили это чудовищное преступление. Там еще пистолет травматический, оказывается, был, сейчас все выясняется. Кто-то там из школы бокса - только из полиции выпустили. Вот это все сейчас в процессе выясняется», - поделился отец пострадавшего.

Мужчина добавил, что избиение происходило не на территории учебного заведения, а возле него. На школьника напали у гимназии № 17.

По данным ГСУ Следственного комитет России по Московской области, драка произошла 5 февраля , подросток попал в больницу. Предварительно, школьника избили двое парней, за происходящим наблюдали около 17 человек.

Преступления Школьники Избиения Королев
08 февраля 2024, 18:26
«Ты служил или нет?». Стали известны детали драки мужчин со школьниками в Тюмени
РИА «Новости»
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Двое мужчин в Тюмени избили школьника, который носил шапку с кадетской звездой. Мать подростка Мария в беседе с «360» рассказала, при каких обстоятельствах нападавшие набросились на подростков.

Женщина объяснила, что ее сын вечером пошел к однокласснице в соседний дом. По дороге он встретил друга, с которым также учится в одном классе. Трое школьников общались в подъезде, но к ним начали приставать двое мужчин из-за шапки. Один из них забрал у подростка головной убор и отказался его возвращать.

«В окно постучались мужчины. Одноклассник открыл дверь подъезда на улицу, а мужчина начал докапываться до этой шапки: „Ты служил? Не служил? Теперь эта шапка будет моя. Хочешь вернуть? Давай 500 рублей“», - сообщила мать школьника.

К мужчине подошел один из подростков и забрал шапку, после чего его стали избивать.

«Завязалась у них драка, они начали кулаками махать. Один мужчина, получается, на моего ребенка накинулся, а второй - на другого мальчика», - указала мать пострадавшего.

Школьника отпустили только после того, как избили и заставили извиниться перед нападавшими. По словам матери подростка, никто не стал вмешиваться в драку, хотя очевидцы были.

«Там возле подъезда пивной магазин. Девочка туда побежала, позвала на помощь. То есть драку останавливать никто не стал, несколько человек стояли рядом и наблюдали. А детям никто даже не помог», - рассказала женщина.

Она также заявила, что нападавшим было 30-35 лет, одного из них уже судили ранее.

«Как сообщили органы, один из них был судим. Его не поймали, но ориентировки в отделении полиции на него есть», - добавила жительница Тюмени.

Ранее группа людей без причин набросилась на двух подростков в Москве. Школьников избили около торгового центра на Щелковском шоссе. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Драки Тюмень Дети Школьники
08 февраля 2024, 18:13
Москвича оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России
РИА «Новости»
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Пожилой москвич, работающий экспедитором, едва не лишился фургона после того, как на него пожаловались из-за выцветшей наклейки с российским флагом. В поблекшем триколоре усмотрели эмблему террористической организации, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на 57-летнего мужчину поступила жалоба от кого-то из прохожих, увидевших его Volkswagen Crafter на Новом Арбате. Позвонивший решил, что на задней двери фургона под номерами наклеена эмблема запрещенного в России террористического легиона «Свобода России»*.

На парковку приехала полиция. Хозяин фургона постарался убедить правоохранителей в том, что на его машине - всего лишь выцветший российский флаг. Однако на него составили акт об административном правонарушении и оштрафовали на тысячу рублей, а также потребовали свести наклейку. По статье о демонстрации экстремистской символики мужчина мог лишиться фургона и оказаться за решеткой на 15 суток.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Жительница столицы заплатила 4,5 тысячи рублей.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Штрафы Машины Экстремизм Полиция

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