Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Порядка 41 тысячи жителей Свердловской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область в ночь на субботу. Непогода продолжалась до утра воскресенья. Больше всего снега выпало в Ревде, к утру 5 мая толщина снежного покрова достигала 31 сантиметра.

«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», - уточнили в ведомстве.

До этого прокуратура Свердловской области сообщала, что без света остались порядка 74 тысяч жителей Ревды, Дегтярска, Первоуральска и других населенных пунктов. В ряде районов возникли проблемы с водой и отоплением.