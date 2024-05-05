Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура проведет проверку из-за схода грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. Из-за схода электровоза с рельсов никто не пострадал.
«Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - указали в пресс-службе.
Ранее железнодорожный состав сошел с рельсов в Бурятии. Сход трех вагонов с углем произошел на подъездном пути необщего пользования в Улан-Удэ. В результате никто не пострадал, дорожные службы начали проводить восстановленные работы. Прокуратура установит причины произошедшего и в случае необходимости примет меры реагирования.