Грузовой поезд сбил стадо баранов в Дагестане

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В районной администрации подтвердили факт аварии. Уточняется, что она произошла на переезде Бабаюрт - Гребское. Никто из людей не пострадал. Машинист поезда остановил состав.

Ранее, 15 октября, пассажирский поезд сошел с рельсов в 100 километрах от границы России и Китая. Состав следовал из Харбина в Хэйхэ. ЧП случилось в уезде Суньу, который должен был стать последней станцией на которой поезд останавливался перед конечной. Причину аварии не сообщили. В результате происшествия никто не пострадал, специалисты провели восстановительные работы для дальнейшего использования железной дороги.

За три дня до этого пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии. Состав направлялся в штат Ассам из столицы страны. Погибли четыре человека.

На кадрах видно, что поезд врезался в животных и проехал по ним.