Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Тюменской области
Грузовой поезд сбил мужчину, который сидел в колее между рельсами. Все произошло вечером 15 октября в Тюменской области. О происшествии сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Как отметили в сообщении ведомства, погибший не реагировал на сигналы машиниста.
«Сегодня вечером на 2236-м километре пикет 6 Новая Заимка-Заводоуковск осуществлен наезд грузовым поездом 9701 на сидящего в колее между рельсами мужчину», - указала пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.
Для того, чтобы остановить состав, машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку.
Накануне, 14 октября, стало известно о том, что подросток выпал из поезда и получил сильный удар током в районе Южное Бутово в Москве. Как сообщил источник «360», 17-летнего парня обнаружили между первым и вторым путями под надземным пешеходным переходом. Очевидцы помогли врачам скорой помощи транспортировать пострадавшего. Медики увезли пострадавшего в больницу.