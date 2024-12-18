18 декабря 2024, 17:17

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

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В Мурманской области грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что начали проверку.

Боковое столкновение пассажирского состава № 11 Мурманск - Санкт-Петербург и тяжеловоза произошло 18 декабря на станции Княжая.

По данным пресс-службы РЖД, с рельсов сошли три пассажирских вагона и грузовые.

«К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено», - добавили в компании.

Для ликвидации последствий ЧП к месту столкновения направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место аварии направили семь машин скорой помощи, создаются также резервные бригады. Также туда выехал глава Кандалакшского района. Чибис добавил, что взял ситуацию на личный контроль.

Поезда
18 декабря 2024, 18:59
Пассажира зажало в вагоне сошедшего с рельс поезда под Мурманском
РИА «Новости»
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При столкновении двух поездов пострадали 11 человек, в том числе проводник. Одного пострадавшего зажало внутри вагона, сообщила пресс-служба РЖД.

«Среди пострадавших - 11 человек, в том числе четыре находятся в тяжелом состоянии. Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», - отметили в сообщении.

В РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. Уточняется, в результате происшествия с рельс сошли четыре вагона.

Также к месту ЧП направили четыре восстановительных поезда. Пассажиров из вагонов поезда № 11 Мурманск - Санкт-Петербург перевели на свободные места в исправные вагоны. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

По данным Telegram-канала Baza , речь идет о вагоне №3, на который пришелся основной удар. Авторы уточнили, что внутри остались несколько человек. Выйти самостоятельно они не смогли, так как вагон сильно деформировался.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прерывал свою командировку в Москве и возвращается в Мурманск. Он сообщил, что к месту аварии поездов направят вертолет центра медицины катастроф.

РЖД Катастрофы Поезда Андрей Чибис Мурманская область
18 декабря 2024, 18:40
Губернатор Чибис прервал командировку в Москве из-за аварии с поездами
РИА «Новости»
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прерывал свою командировку в Москве из-за столкновения поездов на станции Княжая и возвращается в Мурманск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Чибиса, к вылету подготовили вертолет территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших. Также на место аварии направили автобусы, чтобы доставить пассажиров пострадавшего состава в пункты временного размещения Глава региона отметил, что сейчас раненых эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ.

По данным МЧС, 14 человек пострадали при столкновении двух поездов в Мурманской области. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Вечером в среду, 18 декабря, произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург. Авария произошла в Кандалакшском районе Мурманской области.

Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 18:26
Названо число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области
РИА «Новости»
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При столкновении двух поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МЧС.

«По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают работать на месте происшествия», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о столкновении грузового состава и поезда с 326 пассажирами, ехавшими по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Пассажиров поврежденного состава разместят в пунктах временного размещения.

Следователи завели уголовное дело. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что к месту аварии направили семь бригад скорой помощи и уже формируют резервы. Пассажиров поврежденного состава перевезут в пункты временного размещения.

Спасатели Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 17:01
Из-за ливней в Сочи сошли 13 оползней
РИА «Новости»
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Из-за беспрецедентных ливней в Сочи сошли 13 оползней, пострадали восемь участков дорог. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Он добавил, что с населенным пунктом Семеновка прервалось транспортное сообщение. У многих жителей города пропали свет, газ и тепло.

«Все болевые точки знаем. В настоящее время проводим оценку всех участков, где произошли оползни. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение», - заверил мэр.

Прошунин отметил, что на самых сложных участках вводят режим чрезвычайной ситуации.

Утром стало известно о выходе из берегов реки Хероты. Поток воды снес деревья, подтопил земельные участки и размыл дорожное полотно.

Наводнения Сочи

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