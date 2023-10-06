Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на 98-м километре МКАД

Отрава с заокеанским душком. Запад подал украинцам идеи для нападений на россиян

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Российских летчиков попытались отравить, и только бдительность спасла их. После того как один из исполнителей признался, что был связан с украинской разведкой, стало понятно, что нападения киевского режима вышли на новый уровень. Жителям России придется постоянно быть особенно осторожными, особенно в преддверии новогодних праздников.

Свиные головы и суши от неизвестных Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц у себя в Telegram-канале отметил, что подобные «доставки» стали распространенной схемой работы противника в российском тылу. Достаточно вспомнить, как привозили свиные головы.

Одну такую в сентябре этого года обнаружил у своей квартиры военный эксперт и политолог Константин Сивков. Аналогичную «посылку» доставили на дом политологу Тимофею Сергейцеву. Однажды прислали муляж боевой гранаты. Кроме того, мужчинам постоянно названивали известные, не скупясь на угрозы.

Эксперт отметил, что у него нет ни малейшего сомнения: именно западные кураторы направляют украинские спецслужбы. Тем более что Украине сейчас нужны громкие победы, чтобы не ослабла помощь заокеанских партнеров на фоне неудачного «контрнаступа» и конфликта на Ближнем Востоке.

Краснодарские спецслужбы при помощи коллег из других регионов показали, что надежно защищают граждан России, подчеркнул Михайлов. По его мнению, теперь попытки отравлений военных станут реже, так как усилится бдительность: проверка продуктов, обслуживающего персонала и так далее.

Тем не менее россияне не застрахованы от подобных атак с украинской стороны. На юге России как нигде много смешанных браков с гражданами Украины, напомнил собеседник «360». Используя родственные связи, у ГУР есть варианты вербовки агентов как влияния, так и непосредственно исполнителей Коц рассказал, что недавно ему доставили суши, которые никто не заказывал. Дочь, растерявшись, приняла посылку, но открывать не стала. Военкор вызвал полицейских и передал им подозрительный пакет. Специалисты проводят экспертизу.

Скоро Новый год, и доставки с подарками будут сыпаться, как из мешка Деда Мороза, напомнил военкор. Поэтому важно помнить самим и обязательно предупредить родных и знакомых, а особенно родственников военнослужащих: опасно принимать любые подарки от курьеров, если вы точно не знаете, от кого они.

Действовали по указке Запада Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что, по его данным, попытка массового отравления выпускников АВВАКУЛ действительно была, хотя официально об этом пока никто не сообщал.

Попытка отравления летчиков провалилась Более 70 пилотов чуть не стали жертвами отравления. Двадцать первого октября военные собрались отметить 20-летие своего выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. К началу торжества курьер доставил подарок - торт с эмблемой училища и несколько ящиков виски.

Офицеры решили выяснить, кому они обязаны за столь щедрый подарок, но отправитель предпочел остаться неизвестным. Это насторожило военных, которые хоть и начали разрезать 20-килограмовый торт, приступить к дегустации десерта и напитков не успели. Было решено обратиться в полицию.

Благодаря камерам наблюдения удалось получить снимок курьера, который привез подарок. Его задержали в ставропольском аэропорту: 32-летний уроженец Мелитополя собирался улететь в Москву. Мужчина признался, что спиртное и торт отравлены. Однако до сих пор ни одно из официальных ведомств эту историю не подтвердило.

Возможно, после того как российские спецслужбы снизят вероятность использования ядов для массовых отравлений, Украина попытается применить иные способы устрашения, предположил военный эксперт.

«У кураторов много вариантов исполнений терактов на враждебных территориях, в этом нет никаких сомнений. Нужна бдительность и еще раз бдительность», - резюмировал Михайлов.