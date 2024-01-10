Грузовой автомобиль опрокинулся на 53-м километре МКАД в Москве

«На внешней стороне 53-го км МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием прицепа», - сообщили в столичном департаменте.

На месте ДТП работают оперативные службы. Движение в районе ЧП не затруднено. В ведомстве отметили, что уточняют информацию о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

В ДТП с грузовиком в Тюменской области погиб один человек. Водитель фуры на крутом повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Грузовик от удара опрокинулся на легковушку.