18 октября 2024, 08:04

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине

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В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Судно перевозило щебень и песок, уточнил он. По предварительным данным, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна.

«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, они находятся на спасательном судне. Судьба четырех пока неизвестна», - написал губернатор.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция: работают два буксира и спасательное судно. Морспасслужба готовит водолазов.

Чуть позже Лимаренко уточнил, что спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Их должны отправить в больницу.

Источник Telegram-канала Mash отметил, что еще одного из пропавших моряков после крушения судна также удалось найти. Специалисты продолжают поиски еще троих мужчин, пояснил он.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Дальний Восток
18 октября 2024, 08:10
Двое из семи членов экипажа перевернувшегося на Сахалине грузового судна погибли
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Два человека погибли из-за опрокидывания корабля в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба МСУТ СК.

Грузовое судно перевернулось в порту Корсаков 18 октября, на его борту находились семь человек. Двое из них погибли, одного пострадавшего поместили в больницу. Сейчас спасатели продолжают поиски еще четырех членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. По факту случившегося начала проверку транспортная прокуратура.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подтвердил , что судно опрокинулось из-за перегруза. По его словам, корабль перевозил щебень и песок. МЧС ведет поисково-спасательную операцию, на месте работают два буксира и спасательное судно.

Корабли Дальний Восток Следственный комитет России
18 октября 2024, 06:59
Пожар вспыхнул на складе в Марьино
РИА «Новости»
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Ранним утром на складе в Марьино произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Возгорание произошло в административном здании на улице Перерва. На втором этаже здания расположен хостел. Огнеборцы проверили помещение, людей там не было. На третьем этаже обнаружили задымление.

Спасатели установили, что огонь вспыхнул сразу в нескольких очагах. Загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

Накануне в гостинице в Тверском районе Москвы произошел пожар. Там загорелся короб вентиляции при проведении сварочных работ.

Спасатели Пожары
18 октября 2024, 02:15
ДТП с фейерверком произошло в Амурской области
РИА «Новости»
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Фура, перевозившая фейерверки, загорелась при дорожно-транспортном происшествии в Амурской области. Авария произошла в селе Возжаевка на АЗС, сообщил Telegram-канал «112».

На дороге легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Фура упала на бок и задела электрический провод, в результате чего машина загорелась. Фейерверки сдетонировали и стали взрываться, в небо влетели сотни салютов.

Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. По информации Telegram-канала, три человека погибли, один пострадал.

Ранее в Дагестане иномарка столкнулась с «Газелью». ДТП произошло на трассе Муцалаул - Кокрек. Пострадали 20 человек, по предварительной информации, один человек погиб.

ДТП Дороги Машины
18 октября 2024, 00:02
Катер ушел под воду в Крюковом канале Петербурга
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В Крюковом канале Санкт-Петербурга ушел под воду катер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно столкнулось с понтоном и получило пробоину. После этого катер начал тонуть. Пассажиры, которые находились на борту, самостоятельно выбрались на берег. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», - сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала 78.ru , троих пассажиров передали медикам.

В Китае ранее затонула новейшая атомная субмарина. ЧП случилось недалеко от Уханя в конце мая - начале июня. Власти КНР попытались скрыть этот факт.

Санкт-Петербург

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