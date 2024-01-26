Грузовики столкнулись на трассе в Балашихе. Произошел разлив топлива

«Дорожные службы выехали на место для устранения разлива. После этого можно будет освободить проезжую часть», - добавили правоохранители.

В распоряжении «360» также появились кадры с места аварии. На них видно столкнувшиеся фуры. Один из грузовиков развернуло. Также на видео попал разлив топлива. На месте случившегося работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным РИАМО , авария произошла на развязке шоссе Энтузиастов. В результате никто не пострадал. Движение на трассе восстановят в ближайшее время.

Ранее ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом. В Службе-112 сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным очевидцев, дорогу в сторону Москвы полностью перекрыли, на месте работали специализированные службы.