Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Москве

В ведомстве добавили, что к работе на месте уже приступили оперативные службы города. Информации об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не поступало.

Изначально движение перекрыли по обеим сторонам Ленинградского шоссе. Однако на данный момент для транспорта уже открыли две полосы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее легковой автомобиль загорелся после ДТП недалеко от Краснодарского водохранилища. Машина врезалась в припаркованный на обочине трассы М-4 грузовик с прицепом.