Грузовик загорелся на 19-м километре Киевского шоссе
На 19-м километре Киевского шоссе напротив владения 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них загорелся после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), передал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о пострадавших нет. Движение в сторону области затруднено из-за ДТП.
Во вторник, 7 ноября, другой грузовик стал виновником аварии и смерти пешехода. На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) он наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом человека.