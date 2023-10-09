Грузовик врезался в отбойник на востоке Москвы
Водитель фуры потерял управление и въехал в отбойник на съезде в районе дома 1А, строение 5 на Перовской улице в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его словам, съехав на обочину, грузовик наклонился под углом 45 градусов. В автомобиле оказался заблокирован водитель.
К месту происшествия выехали сотрудники городских служб. В настоящее время они начали операцию по освобождению водителя из кабины фуры.
О других пострадавших информации не поступало. Движение на участке не затруднено.
Ранее сообщалось о том, что пострадавший в ДТП в Гагаринском тоннеле умер в больнице. О смерти 33-летнего мужчины сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Авария произошла утром 6 октября.