Грузовик врезался в отбойник на востоке Москвы

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По его словам, съехав на обочину, грузовик наклонился под углом 45 градусов. В автомобиле оказался заблокирован водитель.

К месту происшествия выехали сотрудники городских служб. В настоящее время они начали операцию по освобождению водителя из кабины фуры.

О других пострадавших информации не поступало. Движение на участке не затруднено.

Ранее сообщалось о том, что пострадавший в ДТП в Гагаринском тоннеле умер в больнице. О смерти 33-летнего мужчины сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Авария произошла утром 6 октября.