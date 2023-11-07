Грузовик врезался в автомобиль и насмерть сбил пешехода на МКАД
Водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода. ДТП произошло на внешней стороне 82-го километра МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода», - указали в сообщении.
В результате дорожного происшествия на МКАД погиб человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным дептранса, движение в районе ДТП незначительно затруднено.
Днем, 7 ноября, грузовой автомобиль перевернулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го километра МКАД.
Накануне авария с грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения четырех автомобилей умер один человек, а шестеро получили ранения.