Грузовик врезался в автомобиль и насмерть сбил пешехода на МКАД

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«На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода», - указали в сообщении.

В результате дорожного происшествия на МКАД погиб человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным дептранса, движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Днем, 7 ноября, грузовой автомобиль перевернулся на проезжую часть на внутренней стороне 52-го километра МКАД.

Накануне авария с грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения четырех автомобилей умер один человек, а шестеро получили ранения.