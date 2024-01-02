02 января 2024, 14:48

Грузовик влетел в перевернувшийся автобус в Турции. Есть жертвы

РИА «Новости»
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Четыре человека стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Об аварии сообщил телеканал AHaber.

Автобус следовал из Стамбула в Малатью, но по пути перевернулся в районе города Акчадаг.

После в уже перевернувшееся транспортное средство влетел грузовик, который ехал в том же направлении. По информации телеканала, травмы в результате ДТП получили 36 человек, четверо погибли.

Предположительно, причиной смертельной аварии могли стать сложные погодные условия - стоял густой туман, а на дороге была гололедица. Из-за них водитель автобуса мог потерять управление.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Турция ДТП
02 января 2024, 14:55
Пропавшую 29 декабря в Тюмени девушку нашли погибшей
РИА «Новости»
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Поиски пропавшей в Тюмени 29 декабря 25-летней девушки завершились. Она погибла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Белая Сова — Тюмень».

Поиски пропавшей в Тюмени 29 декабря 25-летней девушки завершились. Она погибла. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил поисково-спасательный отряд «Белая Сова - Тюмень».

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», - указали в публикации.

Издание 72.Ru со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщило, что по факту обнаружения тела девушки начали процессуальную проверку и назначили серию экспертиз.

Журналисты со ссылкой на волонтеров уточнили, что труп девушки нашли 1 января в жилом комплексе «Олимпия».

Жители дома в беседе с сотрудниками редакции сайта Tumen.kp.ru утонили, что тело нашли на козырьке подъезда. По их словам, труп там пролежал несколько дней и примерз.

«Из окна видела, как мешок с трупом опускали с козырька и как он потом лежал на тротуаре», - рассказала одна из собеседниц.

Все обстоятельства гибели молодой девушки установят следователи. По данным СМИ, одной из версий они считают убийство.

Тюмень СК РФ
02 января 2024, 11:03
Центр Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета
РИА «Новости»
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Полицейские оцепили центр Владивостока после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на Алеутской улице. Прибывшие на место специалисты-взрывотехники и правоохранители установили, что подозрительный предмет - это страйкбольная граната.

Оцепление с территории сняли, гранату отвезли на утилизацию, о пострадавших не сообщается.

В октябре мужчина в Череповце взорвал страйкбольную гранату в одной из пекарен, напомнил RT. Он возмутился, что ему отказались выдать выпечку бесплатно, после чего метнул гранату в продавщицу , которая получила травму кисти. В отношении злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит семь лет лишения свободы.

В августе полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который попытался взорвать страйкбольную гранату во время фурри-фестиваля в Удельном парке.

Владивосток Полиция
02 января 2024, 09:56
Водитель сбил амурского тигра в Хабаровском крае и скрылся с места ДТП
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Амурского тигра нашли на трассе в Хабаровском крае. Предположительно, хищника сбил автомобиль, виновник скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале зоозащитники центра «Амурский тигр».

В центре уточнили, что тигр находится в тяжелом состоянии. Специалисты оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В начале ноября на трассе в Хабаровске автоледи заметила раненого тигренка. Судя по всему, животное сбила машина. Его доставили в Комсомольскую ветеринарную клинику. Власти региона решили, что после выздоровления тигренка отправят в один из зоосадов.

Московский зоопарк взял на реабилитацию найденного в Хабаровском крае тигра. У хищника, попавшего в капкан браконьеров, выявили перелом конечностей. Специалисты признали, что с такой травмой хищник в дикой природе не выживет, и оставили его в зоопарке.

ДТП Животные Водители
02 января 2024, 09:01
Двух актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» едва не зарезали в метро Москвы
РИА «Новости»
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Пассажир столичного метро набросился с ножом на актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина. Нападение произошло на станции «Курская», сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, ссора между 20-летними артистами и 32-летним пассажиром произошла вечером 30 декабря. В какой-то момент мужчина выхватил нож и с криком «Убью!» бросился на Губарева и Рощина.

Молодым людям удалось сбежать от нападавшего. На помощь артистам пришли сотрудники МВД. Увидев правоохранителей, агрессор стал причинять себе вред.

Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина проявлял агрессию, угрожая ножом. Восемь лет назад он ударил в грудь ножом своего родственника, добавил источник Baza. Правоохранители выясняют мотив и обстоятельства нападения.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan.

Поножовщины Актеры

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