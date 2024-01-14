Грузовик влетел в ограждение на МКАД

В ведомстве уточнили, что на внутренней стороне 14-го километра МКАД водитель фуры, не справившись с управлением, влетел в ограждение.

На опубликованном дептрансом видео видно, как большегруз повело влево через все полосы, затем он врезался в ограждение. От удара кабину фуры практически разворотило, после она задымилась. О состоянии водителя грузовика не уточняется. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Водителей предупредили о затрудненном движении в районе аварии и порекомендовали пользоваться другими маршрутами.

На внешней стороне 52-го километра МКАД утром 10 января также произошло ДТП. Грузовой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.