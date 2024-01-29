Грузовик влетел в легковушку на Минском шоссе в Подмосковье

Жительница Челябинска пожаловалась, что учительница физкультуры унизила ее девятилетнего сына, поставив его на колени перед всем классом. Об этом сообщило региональное издание 74.ru.

«На уроке физкультуры педагог <…> разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то, что он постоял за себя перед девочкой», - рассказала женщина.

Она уточнила, что все случилось 16 ноября 2023 года. По ее словам, педагог грубо унизила ее ребенка, причем на этого учителя ранее жаловались и другие родители. Директор в курсе этой ситуации, но никаких мер не принимает. Сама учительница призналась в содеянном, когда родители пришли на следующий день в школу, чтобы разобраться в произошедшем.

По словам женщины, проблема не только в этом преподавателе, но еще и в классном руководителе ее ребенка, который «систематически оскорбляет и унижает» ее сына на уроках и переменах. Она отметила, что ее сын постоянно испытывает стресс, у него начались заикание и панические атаки, появились проблемы с самооценкой. Беседы с педагогом оказались бесполезными.

Представители администрации школы заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери школьника, после разбирательства ситуация на изменилась.

Ранее в одной из школ Братска учительница оскорбила ученика. Во время разговора преподаватель довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру. В школе начали служебное расследование, комитет по образованию взял ситуацию под контроль.