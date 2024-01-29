29 января 2024, 22:07

Грузовик влетел в легковушку на Минском шоссе в Подмосковье

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Встречное столкновение большегруза и легкового автомобиля произошло на пункте сбора оплаты машин на 46-м километре Минского шоссе. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На кадрах видно, что седан, по всей видимости, ошибся полосой въезда. Когда он уже приближался к пункту оплаты, его снес едущий на скорости грузовик.

Источник «360» в экстренных службах Московской области сообщил, что в результате аварии один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии. В обстоятельствах аварии разберутся дорожные службы.

ДТП
29 января 2024, 21:35
Учительница в Челябинске унизила школьника, поставив его на колени перед классом
Freepik
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Жительница Челябинска пожаловалась, что учительница физкультуры унизила ее девятилетнего сына, поставив его на колени перед всем классом. Об этом сообщило региональное издание 74.ru.

«На уроке физкультуры педагог <…> разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то, что он постоял за себя перед девочкой», - рассказала женщина.

Она уточнила, что все случилось 16 ноября 2023 года. По ее словам, педагог грубо унизила ее ребенка, причем на этого учителя ранее жаловались и другие родители. Директор в курсе этой ситуации, но никаких мер не принимает. Сама учительница призналась в содеянном, когда родители пришли на следующий день в школу, чтобы разобраться в произошедшем.

По словам женщины, проблема не только в этом преподавателе, но еще и в классном руководителе ее ребенка, который «систематически оскорбляет и унижает» ее сына на уроках и переменах. Она отметила, что ее сын постоянно испытывает стресс, у него начались заикание и панические атаки, появились проблемы с самооценкой. Беседы с педагогом оказались бесполезными.

Представители администрации школы заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери школьника, после разбирательства ситуация на изменилась.

Ранее в одной из школ Братска учительница оскорбила ученика. Во время разговора преподаватель довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру. В школе начали служебное расследование, комитет по образованию взял ситуацию под контроль.

Дети Челябинская область Школы Учителя Челябинск Школьники
29 января 2024, 20:34
Жителей треснувшего дома в Сергиевом Посаде начали регистрировать в ПВР
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Жителей дома, на фасаде которого зафиксировали трещину, разместили в ДК «Космос». Сейчас идет процесс регистрации, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сергиев Посад.

«Идет регистрация, определено место, где люди будут размещаться, где им будет дана информация по дальнейшим действиям», - указали в администрации.

В пресс-службе уточнили, что пока всех обеспечивают горячими напитками. После того, как станет известно количество людей и как долго они будут находиться в ДК, организуют и горячее питание.

ЧП произошло в доме № 7 на Октябрьской улице в Пересвете. Как пояснил глава городского округа Дмитрий Акулов, это здание до недавнего времени был общежитием, сейчас часть квартир приватизирована, часть - в соцнайме.

По информации управляющей компании, многие собственники самовольно сделали перепланировку, что привело к повреждению стен. Из-за несогласованных работ возникла угроза обрушения.

Сергиев Посад
29 января 2024, 19:14
Любителям передвижной бани в «Москва-Сити» назначили штраф
РИА «Новости»
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Пресненский районный суд назначил административный штраф в размере тысячи рублей двум мужчинам за нарушение общественного порядка. Они парились в передвижной бане в центре Москвы, а после выбегали из нее на улицу в нижнем белье и окунались в снег. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Накануне в интернете появилось видео, как возле ММДЦ «Москва-Сити» несколько человек выбегают на улицу из передвижной бани на парковке и прыгают в сугробы рядом с проезжей частью. При этом в парилке находилось около десяти человек, а еще несколько людей с камерами стояли рядом и снимали происходящее на видео.

«Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - заявили в пресс-службе.

Суд установил, что такие действия нарушают общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте. Почему штраф по статье о мелком хулиганстве получили только двое участников, не уточняется.

Ранее суд арестовал девятерых участников секс-вечеринки в одном из московских ТЦ. Одной из фигуранток дела также придется заплатить штраф.

Штрафы Суд Москва
29 января 2024, 17:48
Владельца «Олейны» задержали в Москве
РИА «Новости»
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Обвиняемого в отмывании денег бизнесмена Карена Ванецяна задержали в столице. Собственника крупной российской компании по производству масла, владеющей брендами «Олейна» и Ideal, арестовали на Новом Арбате. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в 2018 году в Армении против 55-летнего миллиардера возбудили уголовное дело за легализацию доходов. В 2023-м его объявили в международный розыск.

Следствие предположило, что Ванецян в 2018 году приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината, акции которого номинально принадлежали послу Армении в Ватикане. Он заплатил 15,5 миллиона долларов, а в результате сомнительных финансовых операций заработал 35 миллионов долларов.

В минувшем году Ванецян приобрел российские активы американской аграрной кампании Bunge, производящей масло под торговыми знаками Ideal, «Олейна» и «Масленица». Сумма уставного капитала его компании после совершения покупки составила 1,3 миллиарда рублей.

Преступления Мошенничество Бизнес Москва

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