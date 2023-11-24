Грузовик въехал в столб у станции метро «Кашинская» в Москве

По его информации, столб с дорожными знаками склонился над одной из полос в сторону центра. Никто из пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту № Е80, не пострадал.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ДТП с двумя грузовиками произошло на 245-м километре ЦКАД в Новой Москве. В результате аварии серьезно пострадал один из водителей - ему оторвало кисть руки. Мужчину экстренно госпитализировали.