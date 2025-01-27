Грузовик въехал в стену дома на юго-востоке Москвы
Утром 27 января в московском районе Люблино грузовой автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло по улице Новороссийской. Подробная информация о причинах дорожной аварии выясняется, сведения о пострадавших не поступали.
Сейчас на месте ощущается запах газа, ожидается прибытие специалистов-газовщиков, добавил собеседник 360.ru.
Ранее в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека.