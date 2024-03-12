Грузовик в Забайкалье перевозил икру и крабов на 14,5 миллиона рублей

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По ее словам, полицейские нашли больше двух тонн икры, почти 300 коробок с крабом общим весом около трех тонн. Общая стоимость рыбной продукции превысила 14,5 миллиона рублей.

Грузовиком управлял житель Карачаево-Черкесии. Он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее столичные полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тонн рыбной продукции. Преступники закупали занесенные в Красную книгу виды рыб и занимались их переработкой.