12 марта 2024, 11:36

Грузовик в Забайкалье перевозил икру и крабов на 14,5 миллиона рублей

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали на трассе возле Читы грузовик, который перевозил красную икру и камчатского краба. Возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, полицейские нашли больше двух тонн икры, почти 300 коробок с крабом общим весом около трех тонн. Общая стоимость рыбной продукции превысила 14,5 миллиона рублей.

Грузовиком управлял житель Карачаево-Черкесии. Он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее столичные полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тонн рыбной продукции. Преступники закупали занесенные в Красную книгу виды рыб и занимались их переработкой.

Уголовное дело Грузовики Россия Переработка
12 марта 2024, 11:01
Самогонный аппарат взорвался в квартире в Челябинске
РИА «Новости»
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Взрыв произошел в квартире девятиэтажного дома на улице Захаренко в Челябинске. Оказалось, что хлопок спровоцировали пары спирта при самогоноварении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасательного ведомства, в квартире на четвертом этаже находился самогонный аппарат на электрических тэнах. В результате взрыва повреждения получила металлическая дверь и остекление жилья.

Мужчину с ожогами доставили в местную больницу. Спасатели не стали эвакуировать соседей, поскольку угрозы их безопасности не было. Информацию о состоянии пострадавшего в МЧС не привели.

Накануне в одном из столичных отделений «Почты России» взорвалась посылка , в которой находилась граната для страйкбола.

МЧС РФ Челябинск
12 марта 2024, 10:50
Жесткое ДТП с пьяным водителем произошло в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге вечером 11 марта на пересечении улиц Грибоедова и Пархоменко произошло ДТП. Пьяный водитель на Honda не остановился на красный свет и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, двигавшейся на зеленый, сообщил очевидец в беседе с Ura.ru.

По его словам, пьяный водитель Honda пытался повернуть на улицу Грибоедова на красный свет, обогнав с правой стороны остановившиеся машины и начав маневр. В это время он столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, которая пересекала перекресток на зеленый свет.

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей. Очевидец добавил, что у водителя Honda диагностировали ушиб грудной клетки, а владельца Toyota доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы.

«Водители доставлены в 36 ЦГБ», - сообщили в ГАИ Екатеринбурга.

Полиция начала проверку.

Ранее водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Его спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai.

ДТП Екатеринбург Машины Водители
12 марта 2024, 10:45
Пожар на объекте ТЭК под Нижним Новгородом локализовали
РИА «Новости»
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В Нижегородской области локализовали пожар на установке по переработке нефти. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, сил и средств для полной ликвидации пожара на одной из установок достаточно. На месте работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы и пожарной части предприятия. В тушении огня задействовали пожарный поезд Горьковской железной дороги. На движение транспорта это не повлияло.

«По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников», - добавил губернатор.

Эксперты Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха для исследования в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

По данным Telegram-канала «112» , в результате атаки беспилотника повреждения получило предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. Дрон угодил в установку перегонки нефти, спровоцировав пожар.

Пожары Нефть Поезда
12 марта 2024, 10:23
ПВО ночью сбила 25 украинских беспилотников над территорией России
РИА «Новости»
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Украинские военные в ночь на вторник, 12 марта, совершили очередную террористическую атаку, применив беспилотники самолетного типа. Над территорией российских регионов они запустили 25 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО перехватили и ликвидировали два дрона в Московской, один в Ленинградской областях. Еще семь беспилотников уничтожены в Белгородской области. Над Курской областью перехвачены 11 БПЛА, над Брянской - один, над Тульской - один, над Орловской - два.

Власти Белгородской области сообщили позднее, что в результате атаки ранение получила местная жительница. Медики зафиксировали у пострадавшей осколочное ранение лица, госпитализация не потребовалась.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ наращивают силы в 10 километрах от Белгородской области. Украинские военные прячут технику за жилыми объектами.

Ленинградская область ПВО

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