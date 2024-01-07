07 января 2024, 15:16

Грузовик в Кунгуре протаранил женский монастырь

Пресс-служба МЧС
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Водитель грузовика в Кунгуре снес стену и врезался в здание Иоанно-Предтеченского женского монастыря. В результате аварии никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию Пермского края.

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Красной. Автомобиль Toyota врезался в КамАЗ, после чего грузовик снес часть бетонного забора и заехал на территорию монастыря.

Местные СМИ указывают, что большегруз врезался в здание с кельями послушниц. По предварительной информации, виновником аварии является водитель легковушки, который не справился с управлением. Все участники ДТП отказались от госпитализации.

В ночь на 7 января в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку. В аварии никто не пострадал.

Пермский край ДТП
07 января 2024, 16:11
Появилось видео после взрывы гранаты в кальянной в Домодедове
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Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин — оба находятся в больнице.

Видео с места взрыва в кальянной в Домодедове опубликовал подмосковный СК. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали двое мужчин - оба находятся в больнице.

После взрыва гранаты следователи оперативно задержали 43-летнего местного жителя. Его заподозрили в покушении на убийство общеопасным способом.

По данным следствия, рано утром 7 января подозреваемый отдыхал в кафе в микрорайоне Северный Домодедова. Внезапно у него возник конфликт с другими посетителями, он достал гранату и бросил боеприпас в людей.

Травмы получили двое мужчин 1995 и 2002 года рождения. Их незамедлительно госпитализировали.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области. Специалисты проводят осмотр и допросы, выясняя все обстоятельства преступления.

Взрывы СК РФ
07 января 2024, 16:04
Жителя Челябинска «похитили» неизвестные, чтобы отправить его в рехаб
РИА «Новости»
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Жительница Челябинска заказала «похищение» своего мужа, чтобы его исполнители доставили мужчину в учреждение, где лечат от наркозависимости. Об этом сообщило издание 74.RU.

Трое мужчин 5 января затолкали челябинца в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Этот момент попал на камеру у подъезда, «похищение» также видели прохожие.

Вскоре полицейские инициировали проверку по делу. Оказалось, что «заказчицей» была супруга «похищенного». Женщина хотела поместить мужа в рехаб. Однако он отказывался ехать туда добровольно.

Правоохранительные органы установили всех лиц, которые пытались увезти наркозависимого. После выяснения обстоятельств происшествия стороны заявили об отсутствии претензий.

В Московской области пропала 70-летняя женщина. В полицию о ее исчезновении сообщила дочь.

Челябинск
07 января 2024, 14:55
Полицейский в Тагиле назвал раздутым скандал с избиением девочки подростками
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Сотрудник отдела полиции № 19 Нижнего Тагила в Свердловской области Тарас Булгаков оставил провокационный комментарий в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» к новости об избиении 11-летней девочки братьями-азербайджанцами. После критики со стороны участников сообщества правоохранитель удалил свое сообщение. Об этом сообщило Ura.ru.

«Раздули из ничего», - написал Булгаков в комментариях к публикации, прикрепив эмодзи facepalm (приложенная рука к лицу).

В ответ на комментарий полицейского другие пользователи призвали его тщательнее проверить информацию о ЧП. Также правоохранителям спросили о собственной реакции, если бы подобное произошло с его дочерью.

Конфликт между подростками случился 29 декабря. Два ученики пятого класса напали на 11-летнюю школьницу и избили ее ногами , в то время как их мать снимала все на видеокамеру.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Скандалы Соцсети Свердловская область Полиция Избиения
07 января 2024, 12:58
Полицейские задержали жителя Домодедова после взрыва гранаты в кальянной
РИА «Новости»
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Полицейские задержали жителя Домодедова после взрыва гранаты в одном из общественных заведений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Правоохранители в воскресенье, 7 января, получили информацию о применении боеприпаса, похожего на гранату, в одном из заведений на улице Гагарина. В результате взрыва пострадали два человека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили фигуранта и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 года рождения.

По данному факту сотрудники полиции начали разбирательство, по результатам которого примут решение в установленном законом порядке.

Telegram-канал Mash сообщал, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Угрозы возгорания не было, сотрудники МЧС на место не выезжали.

МВД РФ Взрывы Полиция Город Домодедово

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