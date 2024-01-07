Грузовик в Кунгуре протаранил женский монастырь

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Красной. Автомобиль Toyota врезался в КамАЗ, после чего грузовик снес часть бетонного забора и заехал на территорию монастыря.

Местные СМИ указывают, что большегруз врезался в здание с кельями послушниц. По предварительной информации, виновником аварии является водитель легковушки, который не справился с управлением. Все участники ДТП отказались от госпитализации.

В ночь на 7 января в Екатеринбурге легковой автомобиль врезался в трамвайную остановку. В аварии никто не пострадал.