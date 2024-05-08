Грузовик столкнулся с поездом в Хабаровском крае

Авария произошла в районе станции Новый мир в Комсомольском районе Хабаровского края.

По предварительной информации, водитель грузовика остановился в границах железнодорожного (ж/д) пути, вероятно, из-за неисправности автомобиля. В результате произошло столкновение с поездом.

«Пострадал водитель грузовика, повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути», - уточнила пресс-служба.

Сейчас движение на этом участке пути восстановлено. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла под контроль проверку по этому происшествию, а также соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. В частности, она оценит действия локомотивной бригады и состояние указанного ж/д переезда.

Если по результатам проверки появятся основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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