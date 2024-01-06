06 января 2024, 05:15

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом под Калининградом

РИА «Новости»
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Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе под Калининградом. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал МВД 39.

«По предварительной информации в поселке Каменка Багратионовского района, водитель управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом», - уточнило ведомство.

Грузовик и автобус получили технические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. По данным краевой прокуратуры, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

Грузовики ДТП Автобусы Калининград
06 января 2024, 03:15
Летевший из Москвы в Волгоград самолет сел в Самаре из-за непогоды
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Волгоград, незапланированно сел в самарском аэропорту Курумоч. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пока вылет планируется на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают вылета. Всего на рейсе 130 человек, не считая членов экипажа.

«Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались», - отметили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о крушении частного самолета на Карибах. На борту был пилот, мужчина и девочки 10 и 12 лет. Позже стало известно, что погибший мужчина - это немецкий актер Кристиан Оливер , снимавшийся в фильме «Спиди Гонщик». Он летел вместе со своими дочерями с одного из острова Гренадин в Сент-Люсию. Все, кто находился на борту, погибли.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Москва
06 января 2024, 02:36
Гибель актера Кристиана Оливера в авиакатастрофе попала на видео
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Появились кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором погиб актер Кристиан Оливер с дочерьми. Видео опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Немецкий и голливудский актер Кристиан Оливер погиб при крушении легкомоторного самолета в четверг, 4 января, в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Борт вылетел из Пейджет-Фарм на и отправился в Сент-Люсию, но упал в море недалеко от острова Петин-Невис. На борту находились четыре человека: сам актер, две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

Кристиан Оливер известен зрителям по фильмам «Операция „Валькирия“», «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалам «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.

Видео Авиакатастрофы Самолеты Актеры
06 января 2024, 02:35
Четыре автомобиля устроили ДТП на МКАД в Москве
РИА «Новости»
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Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести», - указали в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в аварии с тремя автомобилями на 49-м километре внешней стороны МКАД погибли два человека. Водитель Toyota Corolla столкнулся с автомобилями «Газель» и Great Wall. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир пикапа.

До этого автомобиль Ford врезался в фонарный столб на Новотроицком шоссе, рядом с деревней Яковлево. Травмы получили два человека.

ДТП Москва
05 января 2024, 23:31
Житель Свердловской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
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Курение в постели привело к гибели человека на пожаре. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МЧС по Свердловской области.

Пожар начался вечером 4 января в квартире на улице Федорова в Карпинске Свердловской области.

«Причина возникновения пожара - это неосторожное обращение с огнем при курении, так как горело домашнее имущество под погибшим», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности Дмитрий Юхименко.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям понадобилось менее 15 минут, чтобы приехать на место и потушить возгорание. Из подъезда дома во время пожара эвакуировали девять человек, в том числе, трех детей.

В пятницу, 5 октября, крупный пожар начался на турбазе «Чусовая» в Свердловской области. На территории базы загорелся гаражный бокс с техникой. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение.

Пожары Курение Свердловская область

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