Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом под Калининградом

«По предварительной информации в поселке Каменка Багратионовского района, водитель управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом», - уточнило ведомство.

Грузовик и автобус получили технические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. По данным краевой прокуратуры, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.