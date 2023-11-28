28 ноября 2023, 07:34

Грузовик столкнулся с легковым авто и перекрыл проезд по участку МКАД

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На внутренней стороне 41-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины развернулись и перекрыли несколько полос движения. Спустя время ограничения сняли, сообщил Дептранс Москвы.

К месту аварии съехались оперативные службы. Обстоятельства ДТП и состояние водителей уточнят специалисты. Дептранс сообщил, что движение по четырем полосам из шести временно ограничили, но к 06:37 проезд освободили. По данным сервиса «Яндекс пробки» на 07:24, движение на 41-м километре МКАД затруднено в обе стороны, особенно в направлении Киевского шоссе.

Днем 27 ноября на МКАД случилось массовое ДТП с одним погибшим. На внешней стороне 11-го километра дороги столкнулись грузовик, микроавтобус и легковушка.

Авария произошла около шести часов утра. Грузовик столкнулся с отечественным авто. Прицеп развернулся поперек дороги, кабина уехала вперед. Легковой автомобиль от сильного удара тоже повернулся влево.

ДТП Дороги Москва 2023
28 ноября 2023, 04:31
Петербурженка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования
Pixabay
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В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга в понедельник рано утром поступила 19-летняя девушка в тяжелом состоянии. По информации 78.ru, пострадавшая выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования.

Все случилось в квартире в доме № 4 по улице Руднева. Девушка спрыгнула с третьего этажа, врачи диагностировали у нее тяжелую сочетанную травму головы, таза, груди, а также открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие повреждения.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

По данным «Фонтанки» , девушку нашли под окнами девятиэтажки, проживает она в трех километрах от места происшествия. Владельца квартиры, из окна которой выпрыгнула пострадавшая, увезла полиция.

Ранее московская школьница сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать во время выступления Стаса Костюшкина. Семиклассница с трудом сбежала от домогавшегося ее мужчины и рассказала все матери.

В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга в понедельник рано утром поступила 19-летняя девушка в тяжелом состоянии. По информации 78.ru , пострадавшая выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от изнасилования.

Санкт-Петербург Изнасилования
28 ноября 2023, 04:10
Петербуржец отравил четырехлетнего сына таблетками от эпилепсии
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Житель Санкт-Петербурга отравил четырехлетнего сына таблетками «Лирика», анксиолитиком, который считается одним из самых опасных наркотических препаратов. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации СМИ, ребенок живет с матерью, с папой мальчик видится редко.Но 26 ноября он решил провести время с сыном. Когда отец вернул ребенка, мать заметила неадекватное поведение сына и вызвала скорую помощь.

У мальчика начался невроз, он не мог связно излагать мысли и пребывал в эйфории. В больнице ребенку оказали первую помощь и выяснили, что мальчика отравили «Лирикой». Отец в оправдание заявил, что оказывал сыну первую помощь. «Лирика» вызывает одурманивающий эффект, а также формирует физическую и психологическую зависимость.

В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном. Ребенка в состоянии комы доставили в больницу, прокуратура проводит проверку. Отец девочки, ранее судимый за хранение наркотиков, заявил, что «без понятия» как в организм его дочери попал сильнодействующий препарат.

Наркотики Дети Лекарства
28 ноября 2023, 03:10
Две 15-летние школьницы в Кировской области умерли после вечеринки с вейпами и снюсами
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Тела двух 15-летних девочек нашли в квартире в городе Белая Холуница Кировской области. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный источник.

Собеседник издания рассказал, что тела школьниц обнаружила мать одной из них в квартире на улице Володарского.

«В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», - поделился источник.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины смерти девочек. С места происшествия изъяли мобильные телефоны.

В Свердловской области 25 ноября нашли тело 12-летней девочки. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, ребенок отравился. Из квартиры изъяли жидкость для вейпа и дезодорант. Мать девочки ранее привлекали к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Дети Курение
28 ноября 2023, 00:24
Бывшей «Мисс Москве» обещали призовое место на «Мисс Мира» за более чем 1 млн рублей
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Победительница конкурса «Мисс Москва» в 2018 году Алеся Семеренко заплатила больше миллиона рублей кастинг-директору Антону Парамонову за якобы призовое место на «Мисс Мира», однако мужчина пропал, когда получил деньги. Об этом рассказал Telegram-канал Baza.

Модель познакомилась с менеджером в 2018 году. Он часто бывал в столице и выбирал девушек для разных конкурсов, поэтому Семеренко доверяла Парамонову. Потом девушка стала сотрудничать с кастинг-директором.

Летом 2023 года модель захотела принять участие в международном конкурсе «Мисс Мира». За помощью она обратилась к знакомому менеджеру и тот обещал ее продвинуть на призовое место, но за круглую сумму.

В итоге девушка перечисляла ему деньги с июня по октябрь. Когда сумма превысила миллион рублей, мужчина перестал выходить на связь. Разочарованная Парамонова обратилась в правоохранительные органы.

Как отметили авторы канала, ранее кастинг-директор получил плохую славу в Екатеринбурге. Некоторые девушки обвиняли его в мошенничестве. Мужчина действовал по известной схеме: обещал победу в конкурсе за плату, а когда получал свое - исчезал в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что в этом году титул «Мисс Вселенная» заняла 23-летняя представительница Никарагуа Шейнис Паласиос. Финал конкурса прошел в Сальвадоре.

Деньги Красота конкурсы

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