Грузовик сбил водителя, который вышел из другой машины на востоке Москвы

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По данным ведомства, авария случилась рано утром в пятницу на Косинском шоссе.

Прибывшие сотрудники оперативных служб устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. О состоянии пострадавшего данных пока что нет.

В дептрансе отметили, что движение в районе аварии не затруднено.

Еще одно ДТП произошло несколько часов назад на юге Москвы в Московоречье-Сабурове. Там перевернулся груженый землей самосвал. Для устранения последствий к месту аварии отправили пожарный кран.

Ранее в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.