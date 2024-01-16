Грузовик сбил пенсионерку в Петербурге
Пожилая женщина попала под колеса самосвала недалеко от станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ее госпитализировали. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Наличной улице в Василеостровском районе во вторник, 16 января.
Пенсионерка переходила дорогу к трамваю, когда ее сбил 37-летний водитель самосвала Shacman. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Позже издание уточнило, что медики зафиксировали у 83-летней петербурженки травматическую ампутацию обеих ног.
Ранее семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области. Она была пассажиркой Lada Granta. Женщина, управляющая автомобилем, получила травмы, ее госпитализировали. По информации полиции, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.