16 января 2024, 22:39

Грузовик сбил пенсионерку в Петербурге

РИА «Новости»
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Пожилая женщина попала под колеса самосвала недалеко от станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге, ее госпитализировали. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Наличной улице в Василеостровском районе во вторник, 16 января.

Пенсионерка переходила дорогу к трамваю, когда ее сбил 37-летний водитель самосвала Shacman. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже издание уточнило, что медики зафиксировали у 83-летней петербурженки травматическую ампутацию обеих ног.

Ранее семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области. Она была пассажиркой Lada Granta. Женщина, управляющая автомобилем, получила травмы, ее госпитализировали. По информации полиции, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Санкт-Петербург Грузовики Пенсионеры ДТП
16 января 2024, 23:06
Обливалась кефиром и откусывала торты. Пермячка разгромила магазин и угодила в полицию
РИА «Новости»
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В Пермском крае буйная посетительница устроила погром в местном сетевом магазине, сообщил Telegram-канал Baza. Женщина умудрилась не только скинуть товары с полок, но и попробовать некоторые из них.

Деобширка дважды наведалась в супермаркет в Верещагине. Сначала украла мороженое и разбросала выставленную продукцию, а потом перешла к более экстравагантным действиям.

«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. <…> Через два часа вернулась и устроила погром», - указали в публикации.

По информации Baza, покупательница успела вылить на себя коктейли и полакомиться сладким, пока в торговую точку не вызвали полицейских.

В региональном ГУ МВД подтвердили Ura.ru , что неадекватную местную жительницу задержали оперативники. Женщину передали медицинским работникам. По факту случившегося начали проверку.

После новогодних каникул пьяная девушка устроила погром в московском «Бургер Кинге». Она кричала на сотрудницу, громила кассу, а потом просто ушла.

Пермский край Магазины Полиция
16 января 2024, 22:49
Незнакомка попыталась похитить первоклассницу в Воронеже
РИА «Новости»
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Неизвестная женщина пыталась похитить ученицу первого класса после уроков. Это произошло в микрорайоне Шилово в Воронеже, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, информацию о случившемся распространили в СМИ. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, для этого они организовали проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», - указали в сообщении.

Ранее «Вести Воронеж» сообщали, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы. По словам матери девочки, незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда встревоженная женщина догнала их, та стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Неизвестные ранее похитили ребенка в Новосибирске на улице. Мальчика затащили в машину и увезли.

Дети Школы
16 января 2024, 21:11
Уголовное дело завели против банды избивавших белгородцев подростков
РИА «Новости»
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В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили публикации, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей Белгорода. Подозреваемые снимали все происходящее на видео и выкладывали в Сеть.

Полицейские установили личность 17-летнего местного жителя, являющегося уроженцем Азербайджана, причастного к нападениям. Также проводятся розыскные мероприятия остальных лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Расследование ведется по факту совершения преступлений, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Сочи задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку, писала «Газета.ru». Неизвестный ударил пожилую женщину ножом.

Уголовное дело Преступления Соцсети Следственный комитет России
16 января 2024, 20:24
Мертвого студента нашли в снегу около многоэтажки в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Труп молодого человека нашли около многоэтажного дома на улице Сулимова в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило издание E1.RU.

По словам собеседников журналистов, погибший выпал из окна. Жители дома вызвали на место врачей, полицейских и сотрудников Следственного комитета. По неподтвержденным данным, молодой человек мог покончить с собой. Правоохранительные органы предоставить официальную информацию отказались.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник уточнил, что погиб 21-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Молодой человек специализировался на изучении иностранных языков.

По данным журналистов, тело студента нашли еще в минувший понедельник, 15 января. Других подробностей они не привели.

Екатеринбург Студенты

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