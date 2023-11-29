Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.

Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.

Ранее в Свердловской области автобус с пассажирами , следовавший из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, опрокинулся в кювет. В аварии пострадали два человека, их отправили в больницу.