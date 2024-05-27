27 мая 2024, 17:14

Грузовик сбил 10-летнего мальчика в Подмосковье

РИА «Новости»
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ДТП с участием грузового автомобиля произошло на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково. В результате аварии пострадал 10-летний мальчик, сообщил источник 360.ru.

На место ЧП прибыла бригада скорой помощи. По данным источника, пострадавший мальчик ехал на самокате. Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы примерно в 16:36.

Грузовики Скорая помощь ДТП
27 мая 2024, 15:47
«Вы что, крови хотите?» Двое мужчин испортили авто жителя Подольска
Телеканал «360»
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Двое мужчин в Подольске положили на автомобиль местного жителя бетонную полусферу. Таким образом злоумышленники «проучили» водителя якобы за неправильную парковку. Владелец машины Юрий рассказал 360.ru подробности случившегося.

Мужчин заметила теща потерпевшего. Женщина сразу позвонила автомобилисту и попросила его выйти на улицу.

«Они мимо проходили просто, я их не знаю. Я им, скорее всего, не мог насолить, подрезать или еще чего-то. Двое пьяных: на видео это в целом видно, что они и пьют прямо перед этим. И шатаются, еле на ногах стоят. Но, тем не менее, смогли поднять эту тяжелую полусферу и положить. И вот теща звонит мне, нагоняет их в то же самое время. Мне говорит: „Выходи“. Они ее спрашивают: „Кому вы звоните? Вы что, крови хотите?“» - поделился мужчина.

Злоумышленники толкнули женщину. У одного из мужчин была кобура с пистолетом. Юрий обратился в полицию. Он также сообщил, что эти же люди попытались сломать зеркало на другой иномарке. При этом мужчина добавил, что припарковал автомобиль по правилам.

«Тут видна разметка, что на парковочном месте стою. Извините, но меня прямо корежит, что выставляют меня нарушителем», - отметил Юрий.

По его словам, злоумышленников опознали другие люди. Очевидцы сообщали, что мужчины угрожали пистолетом у 35-й школы.

Ранее стало известно, что на детской площадке в Подольске после жалоб на распитие спиртных напитков установили видеокамеру. Эксперимент могут распространить на всю Московскую область.

Подольск Мужчины Машины
27 мая 2024, 14:56
Теплоход с пассажирами потерял ход между Сахалином и Курилами
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Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» потерял ход в пути с Сахалина на Курилы. Судно буксируют в порт на острове Итуруп, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили об отсутствии повреждений корпуса. Теплоход не потерял маневренность.

«По предварительным данным, на борту находится более 125 человек, включая членов экипажа. Угрозы жизни, здоровью пассажиров и членов экипажа нет», - отметили в прокуратуре.

По предварительным данным, аварию спровоцировала техническая неисправность. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Несколько дней назад авария с двумя теплоходами произошла в Санкт-Петербурге. Два морских судна столкнулись в акватории Невы.

Прокуратура РФ Корабли
27 мая 2024, 11:58
Возможен поджог. Пожар в приюте для животных в Уфе унес жизни двух собак
Телеканал «360»
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Частный приют для собак «Добрые руки» в Уфе сгорел, в результате погибло несколько животных. О том, почему мог возникнуть пожар, 360.ru рассказала волонтер Людмила.

Две версии пожара Волонтер рассказала, что две собаки умерли в пожаре, а еще две сбежали.

«Всего на момент пожара 18 собак находилось [в приюте]. Погибли двое, еще троих удалось спасти, двое убежали, не можем никак найти. Сейчас 15 собак», - указала волонтер.

Женщина отметила, что пожарные рассматривают две версии того, почему началось возгорание. Пожар мог возникнуть или из-за поджога, или из-за неисправной проводки, уверены спасатели.

«Когда он (пожарный инспектор - прим. ред.) осмотрел полностью наше сгоревшее здание, как распространялся пожар, осмотрел автомат и счетчик <…> он сказал, что склоняется к версии поджога» - сообщила она.

Людмила добавила, что раньше уже были случаи недовольства со стороны соседей - один мужчина незадолго до ЧП бросал на территорию приюта зажженную петарду. Волонтер предположила, что он мог и раньше делать что-то подобное, так как собаки в последнее время стали нервные.

«Мужчина сказал, что недоволен тем, что наши собаки якобы ходят без привязи, хотя наши собаки не выходят за территорию никогда, потому что они в вольерах сидят. Если и выходят, то только с куратором», - заявила она.

По ее словам, волонтеры рассказали обо всем пожарному инспектору, который записал их показания.

«До сих пор со мной никто не связывался, скоро туда (в РУВД - прим. ред.) поедем, будем узнавать», - заключила Людмила.

Женщина также рассказала, что помимо двух питомцев в пожаре сгорели лекарства и вольеры, которые волонтеры строили сами.

«Для нас самый большой ущерб - гибель собак, которые сгорели заживо <…> Инспектор записал ущерб в 100 тысяч [рублей], потому что там и инструмент горел, и тамбур сгорел, и вольеры сгорели», - указала она.

Пламя быстро охватило приют В тушении пожара принимали участие не только волонтеры, но и неравнодушные соседи. Одна из них сообщила 360.ru, как все происходило. По словам жительницы СНТ Алены Большаковой, пожар разгорелся очень быстро, поэтому всех собак спасти не удалось.

«Сначала повалил дым столбом и буквально за минуты две пожар начался», - вспомнила она.

Соседка отметила, что пожарные приехали быстро, но несколько питомцев погибли до приезда спасателей, так как оказались заблокированы в вольерах, которые находились рядом с домом.

«[Я живу] почти напротив, через два участка. Пожар начался примерно в 13:10, а пожарные поехали в 13:23. Когда это происходило, мы там на месте были», - подчеркнула она.

Жительница также указала, что возгорание пошло от дома, в котором была одна из собак.

«Я была около ворот с мужчинами, с соседями. А с другой стороны парень, друзья тоже и соседи. Они вытаскивали, одну собаку получилось вытащить. Там обычный железный забор. Они его раздвигали, выкручивали, ломали стенки», - заявила она.

Ранее пожар произошел в одном из многоэтажных домов Уфы. В МЧС отметили, что пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и потушили возгорание на площади в 60 квадратных метров.

Поджоги Пожары Волонтеры Собаки
27 мая 2024, 11:36
Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на Байкале
Пресс-служба Следственного комитета
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Пять человек насмерть отравились угарным газом на катере на озере Байкал возле острова Тонкий. В Бурятии возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

По предварительным данным, тела судоводителя и пассажиров нашли 26 мая. Причины и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Санкция по статье - до 10 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий.

В конце апреля два человека погибли в Омске в результате столкновения моторной лодки с причалом. В акватории Иртыша лодка въехала в сооружение, обеспечивающее стоянку судов, на полной скорости. Двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело Газ СК РФ Бурятия

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