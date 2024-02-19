Грузовик с посылками попал в смертельную аварию на МКАД

В Новосибирске младенца, найденного в пакете в мусорном контейнере, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на собственный источник.

«Кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом», - говорится в материале.

Следствие выяснило, что его родила 22-летняя девушка на съемной квартире. Потом она положила новорожденного в пакет и выбросила на соседней улице в мусорку. Ее не смутили даже сильные морозы. Малыша нашел мужчина, который пришел выбросить мусор.

Правоохранители задержали мать ребенка на следующий день, возбудив против нее уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В начале февраля житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына , «спасая» его от несуществующего пожара.