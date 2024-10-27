Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива

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Предварительно, пострадали десятки человек. Медики оказывают им помощь.

«Инцидент с участием грузовика произошел на прилегающей к Cinema City Glilot остановке. Пострадали люди, на место отправились значительные силы полиции», - заявили в ведомстве.

Правоохранители приступили к расследованию всех обстоятельств ЧП. Некоторых пострадавших направили в больницы, остальным помощь оказывают на месте.

«В больницы Бейлинсон и Ичилов эвакуировали 10 раненых, среди них четверо в тяжелом состоянии, два в средней тяжести и четыре - в легкой», - добавили в управлении скорой помощи Израиля (MDA).