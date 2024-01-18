Грузовик потерял на Ленинградском шоссе 17-тонный контейнер с химвеществом

Экстренные службы вызвали около трех часов на 25-й километр Ленинградского шоссе. С грузовика марки Volvo рухнул металлический 17-тонный контейнер. При падении он пробил топливный бак, из которого вылились около 450 литров дизельного топлива.

Из контейнера пошел пар. Водитель отказался вскрывать его, называть вещество и уточнять пункт назначения. По информации источника «360», он перевозил груз без документов. Сначала специалисты предположили, что в емкости находился глицерин. Затем замеры аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды показали, что грузовик вез соляную кислоту.

Течь устранили. Движение ограничили по одной полосе из трех в сторону Московской области. К месту происшествия подъехала полиция и другие службы. Анализ проб воздуха не выявил превышений концентрации химических веществ.

В Санкт-Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Прокуратура устроила процессуальную проверку.