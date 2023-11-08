Грузовик насмерть сбил подростка в Серпухове
Водитель грузовика сбил 17-летнего подростка в Серпухове. Юноша получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
«По факту дорожно-транспортного происшествия в городе Серпухов, в котором погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело», - указали в сообщении.
По предварительной версии, 7 ноября около 08:20 у одного из домов на улице Екатерины Дашковой водитель, управляя грузовым автомобилем, наехал на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП юношу доставили в больницу, где он скончался.
Следователи завели в отношении 33-летнего мужчины уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.
В минувший вторник водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода на внешней стороне 82-го километра МКАД. Источник «360» сообщил, что в результате наезда погиб человек.