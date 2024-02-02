Грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы

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По информации ведомства, водитель грузового автомобиля МАЗ совершил наезд на женщину-пешехода возле дома № 9, после чего скрылся с места происшествия. Его удалось быстро задержать.

Против 49-летнего подозреваемого составили несколько административных материалов. Госавтоинспекция продолжит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее легковушка столкнулась с тремя грузовиками на трассе в Тюменской области. В результате ДТП погибли три человека.