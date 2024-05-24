24 мая 2024, 19:13

Грузовик насмерть сбил 8-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 16 на 1-й улице Машиностроения. Водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Москвы уточнили, что жертвой аварии стал мальчик. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службе столичного главка СК заявили о возбуждении уголовного дела после случившегося по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть.

Днем ранее водитель отечественного авто в Краснодаре сбил девятилетнего ребенка.

Дети Прокуратура РФ Грузовики ДТП Москва
24 мая 2024, 16:53
В Анапе после последнего звонка школьник утонул в море
Читайте нас в: Google Новости
В Анапе выпускник погиб в море после последнего звонка. На пляж он пошел вместе с одноклассниками, рассказал источник 360.ru.

«Там не все одноклассники были. Решили на море поехать, не знаю, как могло это произойти», - прокомментировал 360.ru ситуацию один из очевидцев.

После школьной линейки, сообщил Telegram-канал Shot, девятиклассники сидели на пирсе, один из них прыгнул в море и утонул.

Очевидцы уточнили, что у погибшего упал в воду тапок. Школьник спрыгнул за ним и скрылся под водой, его унесло течением. Одноклассник погибшего бросился ему на помощь, но вытащить ребенка уже не смог.

Подросток ранее учился в кадетской школе, а в обычную перевелся лишь в 2023 году. Он занимался греко-римской борьбой. Спасатели продолжают поиск тела ребенка.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул во время занятия в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Дети Школьники
24 мая 2024, 14:43
Названа причина смертельного пожара в незаконном хостеле Истры
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аварийная работа электросети стала предварительной версией причины пожара в частном доме на территории городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В охваченном пожаром здании погибли восемь человек. Все они оказались жильцами незаконно организованного хостела на территории СНТ «Снегирь».

Соседи дома в комментарии 360.ru заявили, что неоднократно писали жалобы на то, что дом не предназначен для расселения большого числа людей, но ответов не получали. Люди подчеркивали, что число жильцов доходило до 20 человек. В основном это были приезжие из стран ближнего зарубежья.

По их словам, все погибшие в пожаре - женщины. Также жители отметили, что перепады напряжения в электросети были всегда, а сгоревший дом отапливался за счет электричества.

Следователи завели уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о незаконной миграции. По последнему производству правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который выступал в качестве арендатора недвижимости.

Пожары МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
24 мая 2024, 14:05
Две матери в Люберцах оттаскали друг друга за волосы на детской площадке
Читайте нас в: Google Новости
На детской площадке в Люберцах случилась драка. Две женщины вцепились друг другу в волосы. 360.ru показал видео потасовки.

Сначала матери спорили, пытаясь выяснить отношения. Одна из них кричала и показывала пальцем на ребенка, которого успокаивали девочки, затем замахнулась на оппонентку рукой и ухватила за волосы.

Завязалась драка, женщины стали таскать друг друга по площадке и пинать. Очевидицы разняли их, но спор на повышенных тонах продолжился.

После другой драки на детской площадке во дворе на Мичуринском проспекте в Москве возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство». Мальчик избил девочку палкой, в ответ отец переломил его «орудие». После этого толпа подростков напала на его дочь, а потом неизвестные избили мужчину. Девочка не пострадала, а заступившемуся за нее родителю сломали нос.

Драки Люберцы
24 мая 2024, 13:49
Блефаропластика ослепила жену главы Федерации еврейских общин России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пластическая операция по подтяжке век в московской клинике «Клазко» ослепила жену главы Федерации еврейских общин России Инну Бороду. Об этом «Известиям» рассказал представляющий интересы пострадавшей адвокат Александр Добровинский.

Он пояснил, что после хирургического вмешательства врачи прописали клиентке капли, которые привели к ожогу и отслоению сетчатки. По предварительным данным, хирурги отрезали слишком большие участки кожи, после чего веки прекратили закрываться.

«Инне пришлось обратиться к хирургу в Италии. Там сделали еще несколько операций и даже зашивали глаза. Удалось вернуть способность видеть одному глазу, но всего на 30%», - рассказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что впереди у его подзащитной еще несколько операций, включая пересадку роговицы. Добровинский отметил, что клиника своей вины не признала, а врач, который проводил операцию, продолжил работу. По заведенному уголовному делу об оказании небезопасных услуг медик проходит свидетелем.

В конце апреля стало известно, что жительница Подмосковья смогла привлечь к ответственности частного врача, чья ошибка ослепила ее на один глаз и довела дело до вероятной ампутации. В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что ей понадобилось почти четыре года , чтобы довести дело до суда.

Уголовное дело Суд Адвокаты Врачи Россия

Новости по теме